Член правления «Твенте»: «Счастливы, что Угальде начал забивать»

Член правления «Твенте» Ян Стройер прокомментировал выступления костариканца Манфреда Угальде за «Спартак».

«Видел, что Манфред начал забивать свои голы в «Спартаке», это важно, отлично, рады за него. Мы действительно счастливы, что у Угальде начало все получаться. Каждому футболисту надо пройти период адаптации, это обычное явление», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде провел 13 матчей за «Спартак», в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.