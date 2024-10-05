Глушаков: «Баста или Бейонсе? Вася стал хорошо петь. Раньше было так себе»

Полузащитник «Химок» и «СКА-Ростова» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал, кого больше предпочитает слушать — российского рэпера Басту или американскую певицу Бейонсе.

Баста — владелец «СКА-Ростова», команда ушла из профессионального футбола в Медиалигу в начале 2024 года.

— Баста или Бейонсе?

— Баста, конечно! Передумал уже. Вкусы поменялись. Хорошо стал Вася петь. Тогда (когда отвечал на этот вопрос впервые — прим. «СЭ».) так себе пел. С возрастом переосмыслил.

Глушаков перешел в «СКА-Ростов» 3 октября. При этом футболист останется в структуре «Химок», выступающих в РПЛ.