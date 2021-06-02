Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» продление контракта с полузащитником красно-белых Гусом Тилом до 2024 года. Футболист также был отдан в аренду в «Фейеноорд».

«Команда пытается спасти выброшенные деньги на ветер. Эта годовая аренда поможет разгрузить хотя бы зарплату. Может, как-то еще проявит себя, посмотрим, но это маловероятно. Двадцать миллионов евро — огромные деньги, они явно переплатили раза в три за него. Конечно, нужно скорее с ним расставаться, но я не знаю, кто в здравом рассудке, его купит», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко прокомментировал возможный обмен полузащитника Алекса Крала на украинского форварда Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».

«Крал — неплохой игрок в опорной зоне, но явно не стоит тех денег, которые за него заплатили. Все оценивали его в 4-5 миллионов, а «Спартак» отдал 12. На этой сделке кто-то очень хорошо нажился. Спасти деньги через Ярмоленко — сомнительная затея. У него могут начаться проблемы из-за ситуации между странами. Человек не сможет до конца себя проявить. Любому украинцу будет тяжело заиграть в нашем чемпионате. Наглядный пример — Ярослав Ракицкий, которого не вызывают в национальную сборную«, — сказал Червиченко «СЭ».

В настоящее время Крал готовится к Евро-2020 вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Чехи сыграют в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией.

(Антон Иванов)