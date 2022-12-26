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Черевченко не считает, что трехлетнее отсутствие Бердыева в РПЛ скажется на его работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Назначение Бердыева в «Сочи» оцениваю положительно. Не считаю, что его трехлетнее отсутствие в РПЛ как-то скажется на его работе. А что изменилось за три года в российском футболе? Ничего не изменилось. Думаю, что Бердыев в курсе всех событий. Тем более что он обладает большим опытом. Почему руководство «Сочи» остановилось на этой кандидатуре, нужно спрашивать у них. До возобновления чемпионата РПЛ еще достаточно времени. У Курбана Бекиевича будет возможность провести полноценные сборы. Так что только результат покажет, правильным ли является такой выбор сочинцев», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10528388-cherevchenko-obyasnil-pochemu-trehletnee-otsutstvie-berdyeva-v-rpl-ne-skazhetsya-na-ego-rabote.html
Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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