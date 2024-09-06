Чанов: «Ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег, жду усиления до последнего»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что ждет усиления от команды.

«Жду до последнего, что ЦСКА еще кем-то усилится. Если посмотреть историю переходов, то видно, что переходы происходят до последних часов. Еще впереди есть время и возможность. Думаю, переговоры ведутся. ЦСКА однозначно надо усиливаться впереди. Я ничего не думаю о разговорах, что у ЦСКА нет денег. Клуб не раскрывает этого. Ни один из клубов никогда этого не скажет. Это тайна, так быть и должно. Считаю, что в ЦСКА все нормально. К сожалению, мы можем только домысливать, что внутри. Будем надеяться», — приводит слова Чанова Legalbet.

После семи туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Трансферное окно в России закроется 12 сентября.