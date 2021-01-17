Экс-владелец «Спартака» Червиченко назвал глупостью возвращение Промеса

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» оценил возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

— Если это правда, то это большая глупость. Не понимаю, зачем нужны люди, которые свою миссию уже выполнили. Промес — уже немолодой игрок, да еще с проблемами в бытовой жизни. Думаю, что в этой сделке интересант — «Аякс», руководство которого понимает, что не получат отдачи в игре на ту сумму, которую выплачивают Промес. Поэтому они и ищут тех, кто готов взять на себя это бремя.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». За «Аякс» он играет с сезона-2019/20.

Всего за «Спартак» Промес провел 135 матчей, забил 66 голов, сделал 34 передачи и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок России.

(Елизавета Денисова)