Рианчо: «Сейчас Денис Глушаков — это не уровень «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера. Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков — это не уровень красно-белых», — цитирует Sport24 Рианчо.

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Всего в составе красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. Рауль Рианчо работал в столичном клубе в 2018 году.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут на 15-й строчке — 9 очков.