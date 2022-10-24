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Рианчо: «Сейчас Денис Глушаков — это не уровень «Спартака»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера. Может ли после такого матча Глушаков вернуться в «Спартак»? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков — это не уровень красно-белых», — цитирует Sport24 Рианчо.

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Всего в составе красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. Рауль Рианчо работал в столичном клубе в 2018 году.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут на 15-й строчке — 9 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-riancho-seychas-glushakov-eto-ne-uroven-spartaka
Денис Глушаков
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Рауль Рианчо
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – Сочи
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