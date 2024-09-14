Борис Игнатьев: «Станкович вселил уверенность в игроков «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский специалист возглавил красно-белых после завершения сезона-2023/24.

«При Станковиче «Спартак» преобразился. Уже можно говорить, что с тренером руководство красно-белых не ошиблось. Станкович вселил в игроков «Спартака» уверенность и дух победителей. Если красно-белые продолжат так играть, то их можно будет считать претендентами на чемпионство», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В восьмом туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 15 сентября в 19.00 (мск).