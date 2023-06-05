Бышовец заявил, что «Локомотиву» будет практически невозможно составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений красно-зеленых в следующем сезоне чемпионата России.

«За какие места «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне? Многое будет зависеть от сохранения состава, иностранных футболистов и от усилений. Есть отдельные позиции у железнодорожников, которые надо укрепить. Это оборона и атака. Составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне «Локомотиву» будет практически невозможно. А за призовые места красно-зеленые могут побороться», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в чемпионате России. С ноября прошлого года московскую команду возглавляет Михаил Галактионов.