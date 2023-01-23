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Рианчо объяснил, почему советская тренерская школа выше российской по уровню

Руслан Минаев
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Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо считает, что российская тренерская школа ниже по уровню, чем советская.

«Советская тренерская школа в разы сильнее российской. Константин Бесков, Валерий Лобановский — этих тренеров знали во всем футбольном сообществе. Эти люди создавали свои футбольные трактаты.

Если сейчас в Испании попросить кого-то назвать фамилию российского футбольного тренера, не думаю, что вам ответят. Тренеры советской эпохи создавали свои методики, а сейчас ваши специалисты пытаются перенять европейскую тренерскую модель.

Черчесов или Семак даже близко не стоят рядом с Лобановским. Это величайший тренер, он вошел в историю мирового футбола, оставив огромное наследие. Это и отличает великих тренеров от неплохих», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Валерий Лобановский
Константин Бесков
Рауль Рианчо
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