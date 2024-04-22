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Сегодня, 20:22

Булатов отметил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов оценил игру красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой московской команды (5:1).

«Не соглашусь, что Песьяков подарил «Спартаку» победу. Если с «Динамо» можно было говорить, что «Спартак» не наиграл на победу, то здесь москвичи ее заслужили своим давлением, целостностью, настроем. У «Ростова» порвалось там, где тонко. Вышел Медведев, при нем они пропустили три гола», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Также он предположил, сможет ли «Спартак» при такой игре побороться за медали РПЛ.

«Конечно, осталось не так много матчей, все досягаемо. Если «Спартак» будет выходить с таким настроем, ему по плече занять третье место. Стоит ли оставлять Слишковича в этом случае? Точно стоит присмотреться по оставшимся встречам, также будут матчи Кубка. Что-то в нем есть, мне кажется, ребята нормально к нему относятся, есть какая-то «химия». Он управляет игрой, произошла разительная перемена после Абаскаля», — добавил Булатов.

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.

Источник: Metaratings.ru.
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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