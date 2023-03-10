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Сегодня, 12:18

Ари заявил, что очень скучает по России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари допустил свое возвращение в РПЛ.

«Я не перешел в «Оренбург» или другой клуб РПЛ, потому что из России не было никаких конкретных предложений. Вообще, очень скучаю по России. Иногда вспоминаю и думаю о возвращении. Но пока нет хорошего предложения от российского клуба, на которое я мог бы согласиться. Если оно появится, то могу вернуться в РПЛ», — приводит слова Ари Sport24.

Ранее Ари заявил о том, что его посещают мысли стать депутатом в России. По словам футболиста, в Бразилии есть район, жители которого называют его депутатом из-за участия в одном проекте.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-ari-ochen-skuchayu-po-rossii-yesli-poyavitsya-khorosheye-predlozheniye-to-ya-mogu-vernutsya-v-rpl
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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1
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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16
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