Борис Ротенберг: «Может, продолжу карьеру. Хотя в 36 лет это будет сложно»
Защитник Борис Ротенберг после завершения товарищеского матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) заявил, что еще не потерял надежду продолжить карьеру.
— Что дальше? Ты сказал, что карьера только начинается. Где нам теперь тебя ждать? В тренерском штабе?
— Сейчас я хочу насладиться этим моментом. Мне нужно все осмыслить и я принял решение, в каком ключе действовать дальше: для меня важно, чтобы я мог быть полезным. Нужно выбрать тот путь, где я могу максимально помочь российскому футболу.
— Какие есть варианты? И когда ждать решения?
— Не могу вам сказать сроки. Буду выбирать из того, что мне предложат, «Локомотив» в том числе. У меня очень хорошие отношения с руководством. Еще раз хочу поблагодарить всех людей, которые сделали этот момент возможным. Уверен, что мы придем к какому-то диалогу. Но у меня так же есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело. Каждому футболисту тяжело заканчивать карьеру, но когда-то этот момент придет. Для меня футбол — это настоящая любовь. Конечно, будет тяжело прощаться, именно как футболист. Я понимаю всю ситуацию, это будет тяжело, но еще раз повторяю, этот вариант я не исключаю. Мне нужно просто понять, где я могу быть более полезным: как футболист или уже как человек нефутбольный.
— Какие впечатления?
— Если честно, я долго ждал этот момент. Все-таки восстанавливался три с половиной года, это очень долгий срок. Можно сказать, что каждая моя минута сегодня на поле была как один год моей жизни. Было сложно, но я благодарен людям, которые меня поддерживали: моя семья, друзья, ребята из команды, клуб и медицинский штаб. Не знаю, были у кого-то такой же случай в футбольной карьере, как у меня. Слава Богу, что сейчас все хорошо. Три с половиной года я сказал, что обязательно вернусь на поле, и я благодарен всем людям, которые помогли мне это осуществить сегодня.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -