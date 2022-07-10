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Борис Ротенберг: «Может, продолжу карьеру. Хотя в 36 лет это будет сложно»

Борис Ротенберг не исключил вариант, при котором продолжит карьеру
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник Борис Ротенберг после завершения товарищеского матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) заявил, что еще не потерял надежду продолжить карьеру.

— Что дальше? Ты сказал, что карьера только начинается. Где нам теперь тебя ждать? В тренерском штабе?

— Сейчас я хочу насладиться этим моментом. Мне нужно все осмыслить и я принял решение, в каком ключе действовать дальше: для меня важно, чтобы я мог быть полезным. Нужно выбрать тот путь, где я могу максимально помочь российскому футболу.

— Какие есть варианты? И когда ждать решения?

— Не могу вам сказать сроки. Буду выбирать из того, что мне предложат, «Локомотив» в том числе. У меня очень хорошие отношения с руководством. Еще раз хочу поблагодарить всех людей, которые сделали этот момент возможным. Уверен, что мы придем к какому-то диалогу. Но у меня так же есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело. Каждому футболисту тяжело заканчивать карьеру, но когда-то этот момент придет. Для меня футбол — это настоящая любовь. Конечно, будет тяжело прощаться, именно как футболист. Я понимаю всю ситуацию, это будет тяжело, но еще раз повторяю, этот вариант я не исключаю. Мне нужно просто понять, где я могу быть более полезным: как футболист или уже как человек нефутбольный.

— Какие впечатления?

— Если честно, я долго ждал этот момент. Все-таки восстанавливался три с половиной года, это очень долгий срок. Можно сказать, что каждая моя минута сегодня на поле была как один год моей жизни. Было сложно, но я благодарен людям, которые меня поддерживали: моя семья, друзья, ребята из команды, клуб и медицинский штаб. Не знаю, были у кого-то такой же случай в футбольной карьере, как у меня. Слава Богу, что сейчас все хорошо. Три с половиной года я сказал, что обязательно вернусь на поле, и я благодарен всем людям, которые помогли мне это осуществить сегодня.

Борис Ротенберг-младший
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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