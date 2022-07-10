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18-летний голкипер Худяков заявил, что готов быть первым номером «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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18-летний голкипер Даниил Худяков заявил, что готов быть первым номером «Локомотива».

«Кто первый номер? Не знаю, все зависит от решения тренера. Мы делаем все, что от нас зависит. Я готов быть первым номером и морально, и физически.

Бойкот? Это большая потеря для команды. Болельщики — это 12 игрок. Они сказали, что мы будем их чувствовать. Они не просто так это делают. Они поступают правильно. В других командах РПЛ такая же ситуация. Надеюсь, что скоро они вернуться на трибуны», — заявил голкипер.

Худяков в минувшем сезоне дебютировал за основной состав «Локомотива».

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