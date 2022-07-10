18-летний голкипер Худяков заявил, что готов быть первым номером «Локомотива»
18-летний голкипер Даниил Худяков заявил, что готов быть первым номером «Локомотива».
«Кто первый номер? Не знаю, все зависит от решения тренера. Мы делаем все, что от нас зависит. Я готов быть первым номером и морально, и физически.
Бойкот? Это большая потеря для команды. Болельщики — это 12 игрок. Они сказали, что мы будем их чувствовать. Они не просто так это делают. Они поступают правильно. В других командах РПЛ такая же ситуация. Надеюсь, что скоро они вернуться на трибуны», — заявил голкипер.
Худяков в минувшем сезоне дебютировал за основной состав «Локомотива».
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|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0
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9
|Ростов
|0
|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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