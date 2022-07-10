Борис Ротенберг пошутил, что мог стать стать спортивным директором «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, что мог занять ответственную должность в клубе.

— Семин говорил, что ни один раз предлагал тебе стать спортивным директором клуба.

— Юрий Павлович — очень опытный человек, очень известный тренер. Я благодарен ему за ту оценку, которую он дал, но все всегда зависит от меня. Нужно, чтобы люди увидели те же качества, которые увидел Юрий Павлович. Может быть, это один из путей, которые можно развивать. Для меня это тоже интересно.

Это, конечно, была шутка. У меня с Юрием Павловичем хорошие отношения. Я с этим тренером стал чемпионом России, это останется в истории. Конечно, у нас были футбольные моменты, но прежде всего я уважаю его как человека и уважаю его за то, что он всегда мне говорил прямо в лицо. Мы смогли сделать болельщиков счастливыми.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.