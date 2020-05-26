Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что спор за звание лучшего бомбардира Тинькофф-чемпионата России еще не закончен. С 13-ю голами он на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

«Нужно подводить итоги, когда будет финишная дистанция, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — Еще борьба не закончена. Шомуродов очень хороший нападающий, мне очень импонирует. Азмун еще может подключиться. Будет интересно, повоюем.

Кто более в удачной позиции, тому нужно отдавать передачи. Если только будешь думать о голах, то их не будет. Нужно набирать очки. Это закон футбола.

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.