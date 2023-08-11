Бонгонда — первый игрок «Спартака» за последние 15 сезонов с голевыми действиями в первых четырех матчах РПЛ

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда в четырех матчах РПЛ-2023/24 забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщает Opta, 27-летний футболист стал первым игроком красно-белых как минимум за последние 15 сезонов, который отметился результативными действиями в каждом из своих первых четырех матчей в РПЛ.

«Спартак» в 4-м туре чемпионата России проиграл «Уралу» со счетом 2:3.