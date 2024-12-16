Болельщики признали Угальде лучшим игроком «Спартака» в ноябре и декабре

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде признан лучшим игроком клуба в ноябре и декабре по версии болельщиков.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард набрал 74 процента голосов.

В ноябре и декабре 22-летний костариканец провел в РПЛ 5 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. «Спартак» с 37 очками занимает третье место в таблице чемпионата России.