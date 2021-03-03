Бохинен признался, что мечтает окунуться в атмосферу дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в интервью «СЭ» поделился ожиданием от матча со «Спартаком».

— В нашем чемпионате очень горячие дискуссии по поводу судейства. Иногда судей проверяют на полиграфе. Слышал об этом?

— Нет.

— А сам часто споришь с судьей?

— Иногда да, но я пытаюсь сдерживать эмоции. Конечно, во время игры они захлестывают и ты говоришь то, что не должен. Стараюсь гнев направлять в сторону мяча, а не в сторону судьи.

— Ты говорил, что удивился, как болельщики разделись в минусовую температуру. В Норвегии нет такого?

— Иногда сумасшедшие фанаты так себя ведут, но по большей части нет.

— Защитник ЦСКА Магнуссон однажды пошел на фанатскую трибуну и «заряжал» вместе с болельщикам. Если у тебя будет такое же приглашение, согласишься?

— Конечно, если будет возможно, то да. Но надо соблюдать меры предосторожности. Я бы выучил пару песен и, конечно же, спел бы с фанатами.

— Дерби со «Спартаком» — главный матч для всех болельщиков ЦСКА. Что-то уже слышали об этом?

— Когда подписывал контракт, мне сообщили об этом. Конечно, уже спрашивал у наших игроков. Все говорят, что это сумасшедшая игра и все хотят принять в ней участие. Жду игры со «Спартаком», чтобы окунуться в эту атмосферу.

— За кого болеешь из международных команд?

— «Челси» был моим любимым клубом, когда я был маленьким. Фрэнк Лэмпард был моей ролевой моделью.

(Константин Колмаков)