Скончался один из первых пресс-атташе в истории нашего футбола Андрей Айрапетов

Печальная новость пришла из Владикавказа: сегодня утром на 79-м году жизни скончался наш коллега Андрей Айрапетов — многолетний корреспондент «СЭ» в Северной Осетии, один из первых пресс-атташе футбольных клубов в истории нашей страны.

Это был талантливый, отзывчивый и душевный человек. С 1989 по 2014 год Андрей Александрович возглавлял пресс-службу владикавказского «Спартака» и «Алании». Для не него не существовало никаких преград, если кому-то из журналистов требовалась помощь, он не просто занимал должность в клубе, а жил своей профессией.

Для многих людей, кто был знаком с Айрапетовым, он стал другом, а не просто коллегой.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким покойного. Прощайте, Андрей Александрович!