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16 апреля, 20:10

Садыгов о том, что основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»: «На этот случай существует дубль»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (с мячом) в матче против «Химок».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что футболисты основного состава подмосковной команды могут бойкотировать предстоящий матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Во вторник, 15 апреля «СЭ» сообщал, что игроки рассматривают такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки Франка Артиги с поста главного тренера.

— Как относитесь к слухам, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»?

— У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей, — сказал «СЭ» Садыгов. — На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренера.

— Была ли у вас встреча с игроками?

— Да, сегодня мы с ними встретились на базе клуба. Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов. Дальше решение принимать футболистам самостоятельно. У каждого есть контракт и права.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. Матч с «Зенитом» должен состояться 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Следующим главным тренером подмосковной команды станет Магомед Адиев.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Туфан Садыгов
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Адиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

Садыгов считает, что «Химки» не достойны негативного давления, которое сейчас оказывается в прессе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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