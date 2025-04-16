Садыгов о том, что основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»: «На этот случай существует дубль»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что футболисты основного состава подмосковной команды могут бойкотировать предстоящий матч 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Во вторник, 15 апреля «СЭ» сообщал, что игроки рассматривают такую возможность из-за финансовых проблем клуба и отставки Франка Артиги с поста главного тренера.

— Как относитесь к слухам, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»?

— У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей, — сказал «СЭ» Садыгов. — На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренера.

— Была ли у вас встреча с игроками?

— Да, сегодня мы с ними встретились на базе клуба. Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов. Дальше решение принимать футболистам самостоятельно. У каждого есть контракт и права.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. Матч с «Зенитом» должен состояться 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Следующим главным тренером подмосковной команды станет Магомед Адиев.