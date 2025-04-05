«Краснодар» — «Акрон»: нулевая ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Акрон» не забили голов в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России — 0:0.

На 44-й минуте отличился нападающий «быков» Джон Кордоба, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В первой половине игры защитник тольяттинской команды Жоау Эсковал получил желтую карточку.

Встреча проходит в Краснодаре на «Арене Краснодар». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.