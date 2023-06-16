Сафонов заявил, что Оздоев неплохо себя показывает в Турции

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость о том, что «Бешикташ» предложил контракт полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Захочет — поедет. Турция — мусульманская страна. Кузяев — хороший игрок. Он часто говорит о том, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Оздоев играет в Турции, и ничего. Неплохо себя показывает. Кузяев не ниже уровнем. Большого количества предложений не будет. У Дзюбы не получилось в Турции. Кудряшов уже доигрывает. Даже не представляю, кого еще могут пригласить. Не каждый молодой игрок согласится на переход в турецкий чемпионат. Захарян не поедет. Помимо Кузяева, в турецкий клуб этим летом могут перейти еще максимум два российских игрока. Может, какой-нибудь иностранец из РПЛ, который не проходит в основной состав. В свое время Эменике уходил в «Фенербахче» из «Спартака». Чалов в чемпионате Турции? Вряд ли», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее отец Кузяева опроверг информацию об официальном предложении «Бешикташа» по сыну.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 10 миллионов евро.