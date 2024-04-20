«Балтика» — «Крылья Советов»: видео голов

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«Балтика» на своем поле обыграла «Крылья Советов» в матче 25-го тура РПЛ — 2:1.

84-я минута: Анхело Энрикес — 1:0

90+2-я минута: Амир Рахманович (с пенальти) — 1:1

90+6-я минута: Дмитрий Рыбчинский — 2:1

«Балтика» (23 очка) остается на 14-м месте в РПЛ. «Крылья Советов» (36) идут шестыми в турнирной таблице.