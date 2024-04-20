Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:12

Стрепетов: «От «Оренбурга» можно ждать любых сюрпризов в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями в преддверии матча петербуржцев против «Оренбурга» в 25-м туре РПЛ.

«Вчерашняя победа «Краснодара» над «Факелом» должна подхлестнуть «Зенит». Чемпионат выходит на финишную прямую, и зенитовцы должны сделать мощный спрут, попытаться уйти в отрыв. Но «Оренбург» сейчас в большом порядке, выдают хорошую серию в РПЛ, у команды есть легионеры высокого уровня, и они приедут в Петербург с серьезным настроем. Несмотря на то, что они ушли из «опасной зоны» переходных игр, борьба продолжается. И «Зенит» должен отнестись к этому матчу со всей серьезностью, потому что от этой команды можно ждать любых сюрпризов», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, на «Газпром Арене», и начнется в 16.15 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Команда из Оренбурга с 26 баллами идет на 12-й строчке премьер-лиги.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
1
Читайте также
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР
ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА — «Ахмат»: Виллиан Роша получил красную карточку и пропустит дерби со «Спартаком»
Колыванов: «Черная полоса «Динамо» когда-то должна закончиться»
РПЛ: «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью, ЦСКА — «Ахмат» и другие матчи 25-го тура
«Балтика» — «Крылья Советов»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью, ЦСКА — «Ахмат» и другие матчи 25-го тура

Колыванов: «Черная полоса «Динамо» когда-то должна закончиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости