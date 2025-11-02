«Балтика» в большинстве всухую обыграла «Ахмат»

«Балтика» дома обыграла «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев забили Максим Петров и Сергей Пряхин. Гости завершили игру в меньшинстве: на 59-й минуте красную карточку получил нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе.

«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками. Команда Станислава Черчесова продлила серию без побед во всех турнирах до 6 матчей.

В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Краснодар», а «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком».