«Балтика» — «Ахмат»: видео голов матча

«Балтика» дома обыграл «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

В первом тайме у хозяев забил Максим Петров, во втором тайме отличился Сергей Пряхин.

9-я минута. Петров — 1:0

51-я минута. Пряхин — 2:0