Бальде: «Французский чемпионат очень похож на российский»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос о том, нравится ли ему РПЛ, а также сравнил российский чемпионат с Лигой 1.

— Очень хорошо, высокая интенсивность, много талантливых игроков. Здесь нужно много работать, чтобы быть одним из лучших.

— Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.

— Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Ла Лиге. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.