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Сегодня, 21:30

«Чемпионат»: «Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Йовичем

«Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Йовичем
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» заинтересован в нападающем «Милана» Луке Йовиче, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб также проявляет интерес к защитнику «Лечче» Марину Понграчичу. Железнодорожники запросили информацию об условиях возможных сделок.

Йович в сентябре на правах свободного агента подписал контракт с «Миланом». В текущем сезоне 25-летний серб не забил ни одного мяча в 7 матчах за «россонери» в серии А.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Апоэл» и «Црвену Звезду». На его счету 10 голов в 31 матче за сборную Сербии.

Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Лука Йович
Футбол
ФК Лечче
ФК Локомотив (Москва)
ФК Милан
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4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
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 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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12
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