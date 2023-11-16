«Чемпионат»: «Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Йовичем

«Локомотив» заинтересован в нападающем «Милана» Луке Йовиче, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб также проявляет интерес к защитнику «Лечче» Марину Понграчичу. Железнодорожники запросили информацию об условиях возможных сделок.

Йович в сентябре на правах свободного агента подписал контракт с «Миланом». В текущем сезоне 25-летний серб не забил ни одного мяча в 7 матчах за «россонери» в серии А.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Апоэл» и «Црвену Звезду». На его счету 10 голов в 31 матче за сборную Сербии.

Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.