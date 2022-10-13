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13 октября, 23:38

Бывший футболист ЦСКА сравнил результативность Чалова и Соболева перед дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Гашкин сравнил форварда армейцев Федора Чалова с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

В воскресенье, 16 октября состоится матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Если говорить о Федоре, то нападающим всегда нужен фарт. Бывают такие матчи, когда все залетает в ворота, а бывает, когда много моментов, но ничего забить не получается. Не знаю, прорвет Чалова в дерби или нет. Вообще, в течение каждого сезона все меняется — сегодня один игрок выглядит лучше, а завтра другой. И Соболев, и Чалов — хорошие нападающие, нельзя сказать, что кто-то из них лучше.
Не думаю, что Соболев и Промес создадут в матче настолько большой прессинг для ЦСКА, что «армейцам» придется закрываться. Игра пройдет на встречных курсах, но в начале все будет спокойно. Сложно сказать, будет ли ЦСКА играть в контратаку, очень многое зависит от того, кто первый забьет», — приводит Metaratings слова Гашкина.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Чалова 8 мячей в 13 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gashkin-i-sobolev-i-chalov-khoroshie-napadayushchie-nelzya-skazat-chto-kto-to-iz-nikh-luchshe-1384202/
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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