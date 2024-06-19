Артур Юсупов продолжит карьеру в «Химках»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».

18 июня сам футболист не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в подмосковный клуб.

Юсупов выступал за «Сочи» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

34-летний россиянин стал свободным агентом по окончании сезона.