Глущенков и Кутателадзе покинули «Пари НН»

Защитник Кирилл Глущенков и форвард Николоз Кутателадзе покинули «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с футболистами расторгнуты по взаимному соглашению сторон.

«Пари НН» благодарит Кутателадзе и Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Кутателадзе стал игроком «Пари НН» в сентябре 2023 года. За клуб он провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Глущенков присоединился к «Пари НН» зимой 2024 года. На его счету 13 матчей за клуб.