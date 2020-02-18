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Ари выиграл турнир по гольфу среди игроков «Краснодара»

11:38
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Футболисты «Краснодара» сыграли в гольф во время тренировочного сбора в Испании, сообщает официальный Twitter клуба.

Вечером пятого тренировочного дня третьего зимнего сбора «быки» на командном ужине сыграли в гольф. Большинство футболистов играл в первый раз в жизни. Победителем турнира между игроками команды стал Ари.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Команда набрала 35 очков в 19 играх.

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