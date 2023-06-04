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Судейство

Сегодня, 11:50

Арбитры Безбородов, Кукуян и Левников заработают больше 5 миллионов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Определились три арбитра, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2022/23 (без учета кубковых и стыковых игр).

Первое место по доходам занял Владислав Безбородов. Он работал на 22 встречах РПЛ в качестве арбитра, а в ходе 8 матчей выполнял обязанности видеоарбитра. В сумме это принесло ему 3 840 000 рублей. Кроме того, в течение 11 месяцев с июля 2022-го по май 2023-го он получал по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 550 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составил 4 390 000 рублей.

Кроме того, в РФС существует система премирования по итогам сезона. Суммы вознаграждений пока не названы. В прошлом году они составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

Каждый из кубковых матчей приносил арбитру от 115 тысяч до 300 тысяч, ВАР — от 57,5 тысячи до 150 тысяч. Очевидно, что в общей сложности доход Безбородова в итоге превысит 5 миллионов.

Вторым в списке миллионеров идет Павел Кукуян — 4 117 500 рублей (19 матчей судьей, 10 — ВАР). Третье место у Кирилла Левникова — 4 060 000 (18 встреч судьей, 11 — ВАР). Не учтены вероятные премии и доходы от обслуживания кубковых игр.

У ассистентов судей заработки скромнее. Лидер — Валерий Данченко. Он работал на 14 матчах чемпионата ассистентом судьи и еще на 11 — ассистентом ВАР. Его гонорар за эти встречи составил 1 488 750 рублей. В кубковых встречах можно было заработать от 55 тысяч до 150 тысяч помощником арбитра и от 28,75 тысячи до 75 тысяч АВАР.

Кирилл Левников. Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 миллионов рублей

Футбол
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Павел Кукуян
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Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 миллионов рублей

Погостнов считает, что сегодняшний «Локомотив» может бороться за чемпионство в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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