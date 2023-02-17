Арбитр Казарцев заявил, что Соболев иногда дорисовывает нарушения

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как реагирует на игру нападающего «Спартака» Александра Соболева, которого часто критикуют за агрессию и симуляции.

«Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведет, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым. Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим», — приводит слова Казарцева Sport24.

В этом сезоне 25-летний Соболев провел за «Спартак» 22 матча, забил девять мячей, отдал семь результативных передач, заработав семь желтых и одну красную карточку.