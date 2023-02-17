«Локомотив» и «Сочи» интересовались Перковичем

Два российских клуба проявляли интерес к хорватскому защитнику Мауро Перковичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, два российских клуба проявляли предметный интерес к 19-летнему защитнику «Истры 1961» Мауро Перковичу. Речь идет про московский «Локомотив» и «Сочи». Представители клубов узнавали стоимость футболиста, однако цена в 2-3 миллиона евро за молодого игрока их отпугнула.

Перед закрытием трансферного окна Перкович перешел на правах аренды в загребское «Динамо», подписав контракт до конца текущего сезона. При этом в контракте прописано обязательство выкупа с определенными условиями — велика вероятность, что и после окончания арендного соглашения Мауро останется в команде.

В нынешнем сезоне Мауро Перкович провел 18 матчей в составе «Истры 1961», отметился одной результативной передачей.