«Удар! Обдало ушатом кипятка!» Казарцев рассказал о своей реакции на отстранение

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на отстранение от работы до конца 2021 года.

— Реакция на отстранение?

— По иронии судьбы в тот день (7 октября. - Прим. «СЭ» ) я приехал на сбор, где обучалась новая группа ВАР и АВАР. Должен был участвовать в нем как человек, консультирующий обучаемых по точечным вопросам. Зашел в аудиторию со словами: «Здравствуйте, ребята! Слепой ВАР вас сейчас будет чему-то обучать...» Самоирония помогает в таких ситуациях.

Приехал в отель, захожу в номер, друзья присылают новость со ссылкой на СМИ: отстранен на год. Удар! Обдало ушатом кипятка! Был готов к серьезному наказанию, но год... О ' кей. Проходит 10 минут — СМИ уже пишут, что я отстранен пожизненно. Тут уже показалось, что год — это не так страшно. Посыпались звонки из прессы, но я сам ничего не знал. Из пресс-службы РФС мне сообщили, что этим новостям верить не нужно. На следующий день появилось официальное заявление Ашота Рафаиловича, что я отстранен до конца календарного года.

2 октября 2021 года Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.