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Судейство

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«Удар! Обдало ушатом кипятка!» Казарцев рассказал о своей реакции на отстранение

Василий Казарцев рассказал, как узнал новость о своем отстранении
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на отстранение от работы до конца 2021 года.

— Реакция на отстранение?

— По иронии судьбы в тот день (7 октября. - Прим. «СЭ») я приехал на сбор, где обучалась новая группа ВАР и АВАР. Должен был участвовать в нем как человек, консультирующий обучаемых по точечным вопросам. Зашел в аудиторию со словами: «Здравствуйте, ребята! Слепой ВАР вас сейчас будет чему-то обучать...» Самоирония помогает в таких ситуациях.

Приехал в отель, захожу в номер, друзья присылают новость со ссылкой на СМИ: отстранен на год. Удар! Обдало ушатом кипятка! Был готов к серьезному наказанию, но год... О'кей. Проходит 10 минут — СМИ уже пишут, что я отстранен пожизненно. Тут уже показалось, что год — это не так страшно. Посыпались звонки из прессы, но я сам ничего не знал. Из пресс-службы РФС мне сообщили, что этим новостям верить не нужно. На следующий день появилось официальное заявление Ашота Рафаиловича, что я отстранен до конца календарного года.

2 октября 2021 года Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

Василий Казарцев. «Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Когда увидел повтор — меня как током ударило». Большое интервью Казарцева

РПЛ
Василий Казарцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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