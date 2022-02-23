Полузащитник «Спартака» Данила Пруцев, недавно перешедший из «Крыльев Советов», рассказал, почему ему пришлось уйти из академии «Краснодара».

«Зимой в академии «Краснодара» мы тренировались на паркете в мини-футбольном зале. А летом — на базе Четук, где сейчас располагается главная команда, — приводит слова Пруцева «Чемпионат». — Уже в те времена база была космической: раздевалки, тренажёры и поля с качественным газоном. Мы много работали с мячом, главный тренер академии серб Александр Марьянович уделял особое внимание технике. В 2012 году появились первые коттеджи для размещения футболистов (в районе, где теперь располагается современный парк). Я жил со всем 2000-м годом: Саней Черниковым, Эдиком Сперцяном и другими ребятами того поколения. Тот период здорово меня развил и сформировал. «Краснодару» говорю огромное спасибо!

— Почему в 2012 году ты ты ушёл из «Краснодара»?

— В детстве я исполнял роль атакующего полузащитника, любил повозиться с мячом. А в «Краснодаре» требовали, чтобы я играл во взрослый футбол: то есть меньше времени проводил с мячом, а быстрее принимал решение и отдавал передачу. Мне показывали, как действует Тони Кроос — как раз при помощи нескольких касаний. Мне же больше хотелось креатива: пойти в обыгрыш, что-то придумать. Я об этом сказал отцу, и мы решили, что мне лучше сменить клуб. Так я оказался в центре спортивной подготовки ЦСП: со мной туда же ушёл действующий вратарь «Балтики» Максим Бориско. В ЦСП я играл до 2014 года, а летом нас объединили с «Кубанью». Возможностей стало больше: мы чаще ездили на турниры. Как-то осенью отправились на товарищеские игры в Москву, и перед поездкой мы разговорились с другом: «Куда пойдешь, если позовут?» Я тогда сказал: «Надеюсь, в «Спартак».

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.