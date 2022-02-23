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«Требовали, чтобы я играл во взрослый футбол». Пруцев — об уходе из академии «Краснодара»

Пруцев заявил, что в «Краснодаре» от него требовали играть в стиле Тони Крооса
Роман Шишов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Данила Пруцев, недавно перешедший из «Крыльев Советов», рассказал, почему ему пришлось уйти из академии «Краснодара».

«Зимой в академии «Краснодара» мы тренировались на паркете в мини-футбольном зале. А летом — на базе Четук, где сейчас располагается главная команда, — приводит слова Пруцева «Чемпионат». — Уже в те времена база была космической: раздевалки, тренажёры и поля с качественным газоном. Мы много работали с мячом, главный тренер академии серб Александр Марьянович уделял особое внимание технике. В 2012 году появились первые коттеджи для размещения футболистов (в районе, где теперь располагается современный парк). Я жил со всем 2000-м годом: Саней Черниковым, Эдиком Сперцяном и другими ребятами того поколения. Тот период здорово меня развил и сформировал. «Краснодару» говорю огромное спасибо!

— Почему в 2012 году ты ты ушёл из «Краснодара»?

— В детстве я исполнял роль атакующего полузащитника, любил повозиться с мячом. А в «Краснодаре» требовали, чтобы я играл во взрослый футбол: то есть меньше времени проводил с мячом, а быстрее принимал решение и отдавал передачу. Мне показывали, как действует Тони Кроос — как раз при помощи нескольких касаний. Мне же больше хотелось креатива: пойти в обыгрыш, что-то придумать. Я об этом сказал отцу, и мы решили, что мне лучше сменить клуб. Так я оказался в центре спортивной подготовки ЦСП: со мной туда же ушёл действующий вратарь «Балтики» Максим Бориско. В ЦСП я играл до 2014 года, а летом нас объединили с «Кубанью». Возможностей стало больше: мы чаще ездили на турниры. Как-то осенью отправились на товарищеские игры в Москву, и перед поездкой мы разговорились с другом: «Куда пойдешь, если позовут?» Я тогда сказал: «Надеюсь, в «Спартак».

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4620067-intervyu-s-daniloj-prucevym-o-perehode-v-spartak-karere-v-krylyah-i-detstve-v-rodnom-posyolke-romana-pavlyuchenko.html
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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