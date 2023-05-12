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Сегодня, 14:30

Анохин: «Толстых боролся за очищение российского футбола, но делал это топорно»

Александр Кружков
Обозреватель
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Президент РФС Николай Толстых.
Николай Толстых.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном заседании исполкома РФС.

— Шесть лет вы были членом исполкома РФС. Какое заседание никогда не забудете?

— Одно из таких провели в 2014 году. Впервые обсуждался вопрос вступления крымских клубов в состав Российского футбольного союза. Разговор постоянно шел на повышенных тонах, Гинер и Керимов особенно жестко оппонировали Толстых, который тогда возглавлял РФС. Степашин и Якунин, наоборот, всех успокаивали. Если бы не они, дискуссия была бы еще жарче. А может, и до рукоприкладства бы дошло. Кстати, стенограмма заседания потом попала в прессу и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Ну и конечно, запомнился исполком, на котором я предложил Николаю Александровичу досрочно покинуть пост президента. Это уже 2015-й. Мне искренне жаль, что так получилось. Но Толстых не оставил нам выбора.

Он боролся за очищение российского футбола. Правда, делал это топорно, ни с кем не советовался. Кончилось тем, что РФС оказался на грани банкротства! Спонсоры отвернулись, долги союза превысили миллиард рублей! Поверьте, в той ситуации отставка Толстых была единственным выходом.

У меня со всеми бывшими президентами РФС хорошие отношения. Кроме Николая Александровича. Но сейчас хоть здороваться со мной начал...

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РФС
ФК Химки
Николай Толстых
Сергей Анохин
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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27 тур
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29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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