Источник: Владимир Федотов может возглавить «Ахмат»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Ахмат».

Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист и клуб уже провели первые консультации, но окончательного решения пока не приняли.

В данный момент грозненскую команду тренирует 65-летний Сергей Ташуев, который пришел в «Ахмат» 3 сентября. Под его руководством чеченский клуб одержал лишь 1 победу в 10 матчах РПЛ и идет на 15-м месте с 10 очками после 17 туров.

Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24. В 2023 году он выиграл с армейцами Кубок России. Также 58-летний россиянин известен по работе в «Оренбурге» и «Сочи», с которым занял 2-е место в чемпионате России (2021/22).