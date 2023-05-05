Карраскаль — лучший дриблер мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг лучших дриблеров мира.

Первое место в рейтинге занял колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Кроме него, в топ-5 попали Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Лерой Сане («Бавария»), Лионель Месси («ПСЖ») и Рафаэль Леау («Милан»).

В рейтинге учитывались регулярность обводок, процент успешности и индекс спортивного уровня партнеров и соперников.