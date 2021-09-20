Алексей Березуцкий о победе над «Спартаком»: «ЦСКА был сильнее характером»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Чем ЦСКА сегодня был сильнее «Спартака»? Только характером, ничем более. Игра была равная, до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята — молодцы, характер проявили, я, естественно, этому очень рад.



Изменение в схеме из-за замены Бийола? Тут и объяснять нечего, конечно, схема поменялась, из-за вынужденной замены стали играть в 4 защитника. Зайнутдинов в опорной зоне? Баха — тот футболист, который умеет играть практически на любой позиции, от нападающего до центрального защитника. Это, наверное, самый универсальный футболист, которого я видел.



Эмоции от игры Заболотного? Он сегодня играл просто великолепно. Получил в итоге две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо, но ничего страшного. Ощущения от победы в дерби в качестве тренера? Точно такие же, как и ощущения в качестве футболиста», — сказал в эфире matchtv.ru Березуцкий.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на 7-е место в турнирной таблице, на счету армейцев 13 очков в 8 матчах. «Спартак» идет на 9-й строчке с 10 очками в 8 играх.