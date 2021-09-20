Руй Витория: «Непонятно, как эти футболисты не реализуют свои моменты»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после завершения матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) постарался объяснить низкую результативность команды.

— Линия атаки в команде одна из самых укомплектованных в команде. Почему такие игроки как Промес, Мозес, Ларссон и другие не реализуют моменты? У «Спартака» очень мало голов.

— В футболе такое иногда случается. Хорошие игроки не реализуют моменты. Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам. В игре с «Легией» мы нанесли 23 удара по воротам. В футболе такое случается — это невероятно, но такое бывает. Непонятно, как эти футболисты не реализуют свои моменты, но это факт. Мы играли в пас лучше, время шло, но мы не могли забить. И вот единственный шанс у соперника — удар, отскок и гол... Это даже не был голевой момент.

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Спартак» (10 очков) — 9-й. В следующем туре «Спартак» 25 сентября примет «Уфу», а ЦСКА 27 сентября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».