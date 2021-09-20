Тренер «Спартака» Витория назвал несправедливым результат матча с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1). Он назвал результат несправедливым.

«Результат несправедливый, — сказал португальский специалист. — Мы проиграли — потеряли три очка. Мы были лучше во всех аспектах игры. Но когда мы не забиваем свои моменты в такой игре, победить сложно.

Мы играли качественно, делали правильные вещи на поле. Имели шикарный момент. Но это футбол... Мы не будем жаловаться и плакать, но три очка мы упустили».

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.