Тренер «Спартака» Витория назвал несправедливым результат матча с ЦСКА
21:46
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1). Он назвал результат несправедливым.
«Результат несправедливый, — сказал португальский специалист. — Мы проиграли — потеряли три очка. Мы были лучше во всех аспектах игры. Но когда мы не забиваем свои моменты в такой игре, победить сложно.
Мы играли качественно, делали правильные вещи на поле. Имели шикарный момент. Но это футбол... Мы не будем жаловаться и плакать, но три очка мы упустили».
Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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