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Тренер «Спартака» Витория назвал несправедливым результат матча с ЦСКА

21:46
Руй Витория. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1). Он назвал результат несправедливым.

«Результат несправедливый, — сказал португальский специалист. — Мы проиграли — потеряли три очка. Мы были лучше во всех аспектах игры. Но когда мы не забиваем свои моменты в такой игре, победить сложно.

Мы играли качественно, делали правильные вещи на поле. Имели шикарный момент. Но это футбол... Мы не будем жаловаться и плакать, но три очка мы упустили».

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.

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Артем Калинин все материалы автора

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