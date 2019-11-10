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Александр Точилин: «Бывают такие моменты, когда слова — лишние»

16:22

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда находится в сложном положении и должна набирать очки. По его словам, нужно показать быстрый футбол.

— Что говорил команде? Бывают такие моменты, когда слова — лишние, — отметил Точилин в эфире телеканала «Матч премьер». — Сама ситуация складывается так, что нужно вставать с колен и подниматься. Другого варианта нет. Сегодня именно такая игра. Соперник, на которого не нужно лишний раз настраивать. Постарались мобилизовать все силы и выставить оптимальный состав.

— Почему Заболотный отсутствует?

— Мы исходили из тактических соображений. Планируем сыграть в быстрый футбол. Для этого нужны быстрые футболисты.

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