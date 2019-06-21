Александр Самедов: "С "Крыльями" расстались. В ближайшее время решу по будущему"

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал "СЭ" свое будущее после расставания с самарским клубом.
В пятницу стало известно, что Самедов и "Крылья" не продлили контракт.
– Мы расстались, – сказал Самедов. – Мой контракт закончился.
– Были ли разногласия?
– Нет. Все хорошо. Все нормально.
– Где продолжите карьеру?
– Я еще ничего не решил.
– Вероятность завершения карьеры высока?
– Я еще ничего не решил. В ближайшее время определюсь.
Самедов в январе расторг контракт со "Спартаком", после чего на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов". За самарскую команду он провел 9 матчей.
(Арман Мкртчян)
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