Виталий Шашков: "С Самедовым не продлили контракт. Никаких претензий нет"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил "СЭ", что полузащитник Александр Самедов покидает самарскую команду.

Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

– У него закончился контракт, и мы не продлили его, – сказал Шашков.

– Что стало точкой несоприкосновения?

– Нет никаких таких точек. Идет трансферная кампания.

– И все-таки, каковы причины такого решения ?

– Никаких претензий ни по игровым качествам, ни по человеческим нет. Великолепный футболист, но пока на сегодня так. (Арман Мкртчян)

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