Мостовой — о назначении Амарала в «Спартак»: «Вообще все равно! Они за последние 10 лет поменяли человек 50, наверное»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Мне вообще все равно. Они народ уже настолько запутали, что все равно стало. Уже не обращаешь внимания на это. Если бы назначили кого-то известного, то мы бы могли рассуждать, а тут назначают то одного, то второго. Что только не втирали нам? Это не играет никакой роли. Они за последние 10 лет поменяли человек 50, наверное», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он будет занимать должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).