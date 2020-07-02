РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Медведев: «Азмун наказан рублем»

2 июля 2020, 17:01
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.

Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Ранее Азмун нарушил регламент Тинькофф РПЛ и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись перед игрой с «Крыльями» с иракским полузащитником Сафаа Хади.

— Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл, — заявил Медведев. — Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир