Александр Медведев: «Азмун наказан рублем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.

Накануне вылета в Нижний Новгород на матч 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) иранский форвард отужинал с Миланой Тюльпановой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Ранее Азмун нарушил регламент Тинькофф РПЛ и рекомендации Роспотребнадзора, встретившись перед игрой с «Крыльями» с иракским полузащитником Сафаа Хади.

— Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл, — заявил Медведев. — Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем. (Евгений Белоусов)