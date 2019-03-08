Александр Головин: "Это ненормально, что история с Кокориным и Мамаевым так затянулась"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" рассказал, почему поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся в СИЗО. По его словам, история с их арестом затянулась.

– Вы поддержали Кокорина и Мамаева. Почему так сделали? И как сейчас относитесь к происходящему?

– Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали. Но то, что происходит сейчас, и то, что все настолько затянулось, это ненормально. Мне так кажется. Потому что в тех местах, откуда я родом, столько всего видел… Как дерутся люди, когда пьяные… Никого никто не сажал. (Александр Бобров)

Полностью интервью с Александром Головиным